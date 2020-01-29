Пятеро бывших полицейских задержаны по делу журналиста Голунова

Пятерых экс-сотрудников московского отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД допрашивают следователи по делу журналиста Ивана Голунова, рассказала официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко.

«На допрос доставлены пятеро экс- сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу МВД», - цитирует Петренко агентство РИА «Новости». Также сообщается со ссылкой на источник в МВД, что якобы задержан начальник данного отдела Андрей Щиров.

Напомним, 6 июня прошлого года представители полиции задержали журналиста Ивана Голунова по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Однако после проведения следственных мероприятий журналист был отпущен за недоказанностью обвинений, а уголовное преследование против него было прекращено.

Указом президента после данного резонансного дела были отправлены в отставку два генерала полиции. В январе текущего года Иван Голунов подал жалобу на имя вновь назначенного генерального прокурора Игоря Краснова. Журналист требует официальных извинений со стороны государства за незаконные обвинения в свой адрес.