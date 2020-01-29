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Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

Москва, 29.01.2020

Россия ограничит железнодорожное сообщение с КНР из-за коронавируса, который бушует в Поднебесной. По словам вице-премьеры Татьяны Голиковой, решением оперативного штаба с 00:00 мск 31 января поезда будут двигаться только по маршруту «Москва-Пекин-Москва». По остальным направлениям движение поездов будет приостановлено, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Голикова подчеркнула, что решение о режиме полётов из РФ в КНР будет принято не раньше пятницы, 31 января. Также, по её словам, российским вузам будет предложено продлить каникулы для студентов из Поднебесной. Помимо этого, пять российских регионов продлят закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем до 1 марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин в ходе сегодняшнего совещания о мерах по предупреждению распространения китайского коронавируса в нашей стране поставил перед правительством задачу минимизировать человеческие потери от распространения этого страшного недуга.

По словам президента РФ, специфика китайского вируса заключается в том, что это новое явление, поэтому перед Россией стоит вопрос – насколько мы готовы к такому вызову.

«Исхожу из того, что правительство, Минздрав и Роспотребнадзор сделают всё, чтобы сложные ситуации с вирусом, которые перед нами возникают, не стали бы сюрпризом для наших граждан. Поэтому мы уже сейчас должны быть всего готовы к том, как нам бороться с этой инфекцией», – подчеркнул Путин.

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