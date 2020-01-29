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Нефть все еще ниже 60 долларов, но рынок акций перестал падать

Москва, 29.01.2020
Фондовый рынок двигался разнонаправленно на фоне нефти Brent в слабой позиции

Российский рынок акций к концу сессии в среду показывал разнонаправленную динамику: индекс Мосбиржи вырос на 0,5% до 3128,8 пунктов, а «долларовый» РТС опустился на 0,1% до 1570,65 пунктов. При этом нефть Brent по-прежнему в слабой позиции, по состоянию 19:20 мск стоимость составила 59,07 долларов за баррель (рост 0,44%). Российская валюта на этом фоне снижается, курс составил- 62,64 рублей за доллар.

В лидерах роста второй день подряд акции «ФСК ЕЭС» (+3,48%). Акции «Новатэка» растут на фоне ввода в эксплуатацию двух линий электропередач для снабжения центра строительства морских сооружений компании (+2,64%). Отыграли падение акции САФМАРа (+2,42%). На фоне сообщений о сокращении доли в «Яндексе» американского инвестфонда Wellington Management Group до 3,43% акции компании пользовались спросом (+3,22%).

Несмотря на переговоры компании «Газпром» с греческой Mytilineos о поставках природного газа и подписание меморандума о сотрудничестве с бангладешской Petrobangla, ее акции снизились (-1,28%). Некоторые эксперты предполагают, что на котировки могли оказать давление новости об избытке газа на мировых площадках и о падении цен на газ на 40-50% от уровней прошлого года в Европе.

Продолжили падение акции «Аэрофлота» (-0,74%), «Полиметалла» (-0,56%) и «Полюса» (-0,30%) на фоне нестабильных цен на золото, и алмазодобывающей АЛРОСА (-0,04%).

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