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Украина недовольна соглашением об ассоциации с ЕС

Москва, 29.01.2020

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев выступает за обновление положений торговой части Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в части увеличения квот на беспошлинный экспорт украинских товаров в Евросоюз. «Объем двусторонней торговли товарами и услугами за 9 месяцев 2019 увеличился на 9,6% и достиг $39,6 млрд. Украина все активнее использует беспошлинные тарифные квоты на поставки своей продукции. Очевидно, что нынешние параметры положений Зоны свободной торговли не соответствуют реальному потенциалу нашего сотрудничества. Учитывая это, Украина выступает за обновление положений торговой части Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Это одна из ключевых задач в наших отношениях на ближайшие годы», - сказал Гончарук.

В 2019 году Украина в первом полугодии полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт в ЕС по девяти группам товаров: по пшенице, кукурузе, сливочному маслу меду, сахару, крупам и муке, обработанному крахмалу, обработанным томатам, виноградному и яблочному сокам. В частности, квоты на мед были исчерпаны за первые три недели 2019 года.

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