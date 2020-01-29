В Бермудском треугольнике обнаружили пропавший 100 лет назад корабль

В Бермудском треугольнике обнаружен корабль, пропавший около 100 лет назад. Эту удивительную находку сделала группа морских археологов, сообщает Fox News.

По данным телеканала, речь идёт о торговом судне SS Cotopaxi, которое покинуло порт Чарльстона (США) 29 ноября 1925 года и направилось к берегам Кубы. Однако до острова кораблю было не суждено добраться – судно бесследно исчезло вместе со всеми членами команды.

Уже в наши дни стало известно, что судно отправляло сигналы о бедствии 1 декабря 1925 года, через два дня после выхода из порта Чарльстона. Эта информация натолкнула исследователей на мысль, что SS Cotopaxi, найденный ещё 35 лет назад у побережья города Сент-Огастин в штате Флорида, и есть то самое торговое судно, пропавшее почти 100 лет назад.

Как говорится в официальном заявлении исследователей, после долгих дискуссий и рассмотрения всех доказательств был сделан вывод, что им удалось найти последнее пристанище SS Cotopaxi.