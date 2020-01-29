В Кремле прокомментировали возможность возрождения должности верховного правителя России

Как рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у президента РФ Владимира Путина нет позиции на предмет изменения названия должности президента в верховного правителя, сообщает «Интерфакс».

«Пока это все идет в режиме дискуссии, это новая инициатива», - рассказал Песков. Он уточнил, что не исключает, что в процессе обсуждения инициатив, поступающих в рабочую группу по изменению Конституции, «какие-то предложения будут отсеиваться, какие-то приниматься, какие-то нет».

Ранее в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступил документ, в котором предлагается возродить в России должность верховного правителя.

Напомним, единственным верховным правителем России был адмирал Александр Колчак. Он занимал данную должность с 1918 года, когда она и была учреждена. В 1920 году должность упразднили.