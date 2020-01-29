В ПАСЕ подтвердили выполнение Россией всех рекомендаций

Россия выполнила все рекомендации ПАСЕ после возвращения в организацию, передает ТАСС. Особо мониторинговый комитет ПАСЕ отметил прогресс в выполнении Минских соглашений, а также «некоторых рекомендаций, включенных в резолюцию 2292 (2019)», что позволило России вернуться в состав ассамблеи. Данные были зафиксированы в итоговом документе комитета, который будет представлен на заседании сегодня 29 января.

В документе отмечены также участие Москвы в обмене заключенными с Украиной, сотрудничество со следственной группой по расследованию крушения Boeing над Донбассом.

Что касается финансовой стороны вопроса, то Россия полностью погасила задолженность перед организацией, говорится в документе. В связи со всеми вышеизложенными фактами у ПАСЕ нет оснований оспаривать полномочия РФ и организация постановляет ратифицировать полномочия российской делегации.