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В России отреагировали на высказывание Кравчука о встрече Сталина и Гитлера

Москва, 29.01.2020

Как заявил руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков,  утверждения экс-президента Украины Леонида Кравчука о якобы имевшей место встрече Сталина и Гитлера в 1939 году во Львове - «абсолютный бред».

«Это абсолютный бред. Никакой встречи не было, и, естественно, нет никаких документов», - цитирует РИА «Новости» Мягкова.

Он рассказал, что данные утверждения лживы и «давно опровергнуты историками». Подобные заявления не новость и появляются «на протяжении многих лет», добавил Мягков. Он уверен, что подобные громкие высказывания характеризуют Кравчука, как человека недостаточно образованного, а также с достаточным «градусом  национализма и русофобии», которые сейчас культивируются на Украине.

Если бы Кравчук был в курсе исторических событий тех лет, то он бы знал, что 1938 году Гитлер «для оформления Мюнхенского сговора встречался с главами Англии и Франции - Чемберленом и Даладье», добавляет Мягков

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в октябре 1939 года во Львове якобы состоялась «встреча» Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина.

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