В России создан штаб по борьбе с коронавирусом

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в России, говорится на сайте кабмина.

В сообщении уточняется, что накануне 27 января премьер провел совещание с профильными руководителями ведомств, занимающихся профилактикой и контролем за распространением коронавирусной инфекции. В ходе заседания премьер распорядился «организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти».

В состав оперативного штаба вошли представители Роспотребнадзора, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, МЧС, МВД, Минздрава, МИД, компании «Аэрофлот».

Напомним, с наступлением нового года стало известно о распространении новой коронавирусной инфекции в Китае. Российские специалисты уверены, что России эпидемия не грозит.