Володин прокомментировал скандальное заявление Зеленского о Второй мировой войне

Вячеслав Володин – спикер нижней палаты российского парламента – прокомментировал скандальное заявление президента Украины Владимира Зеленского виновности СССР в развязывании Второй мировой войны и холокосте. По его словам, такие высказывания лидера «самостийной» очерняют историю и было сделано в угоду США и европейским странам, передаёт РИА Новости.

«Мы не приемлем то, что происходит в ряде стран Старого Света, когда звучат заявления от президентов Польши, Украины, политиков государств Прибалтики, – подчеркнул Володин. – Все эти заявления перечеркивают память о наших дедах. Это не только кощунственно. Это ужасно несправедливо по отношению к памяти их дедов и прадедов, потому что сейчас они сейчас отрекаются от них».

При этом спикер Госдумы отметил, что Зеленский своими высказываниями «отрёкся от своего родного деда», участника Второй мировой войны.

«Президент Украины ради охранения своей власти и признания со стороны США и ряда стран Европы делает всё, в том числе и очерняет нашу общую историю. Такое не должно происходить», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны. По словам Дмитрия Пескова – пресс-секретаря российского лидера – в Москве категорически не согласны с высказываниями президента Украины. Как подчеркнул Песков, в своём заявлении Зеленский солидаризируется с крайне ошибочной точкой зрения польского руководства, которая является оскорбительной для десятков миллионов наших соотечественников и граждан стран СНГ, чьи родные отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма.

Напомним, Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу, где он участвовал в памятных мероприятиях в Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря, заявил, что Украина поддерживает позицию Польши об ответственности СССР и нацистской Германии за начало Второй мировой войны.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», – сказал украинский лидер.