Врачи подсчитали сроки, в которые китайский коронавирус может дойти до России

Согласно заключению замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии Минздрава Владимира Чуланова, китайский коронавирус может попасть в Россию уже в феврале. Соответствующие данные медик привел в своем докладе. В документе говорится, что риск завоза инфекции в Россию «высокий».

По словам профессора, произойти это может через приграничные с Россией китайские провинции, а именно Приморским и Хабаровским краем, Еврейским автономным округом и Амурской область. Поскольку инфекция передается воздушно-капельным путем, то произойти это может достаточно быстро, сообщает РБК. Профессор считает, что основными неблагоприятными факторами по распространению могут стать миграция населения и Китайский Новый год.

«В таких условиях распространение вируса может иметь взрывной характер»,- рассказал научный работник.

Чуланова не поддержал его коллега завкафедрой инфекционных болезней Российского медицинского университета им. Пирогова Владимир Никифоров, который считает, что эпидемия данного вируса России не грозит.

По его словам, риск распространения коронавируса в России маловероятен из-за его малозаразности. Ученый уверен, что в любом случае в России «не случится эпидемии, если вирус останется в нынешнем состоянии и не мутирует».