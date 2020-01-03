Эксперт оценил претензии Эстонии по возврату территории к России

В 1999 году Эстония письменно подтвердила признание новой границы с Россией, рассказал военный историк Юрий Кнутов, прокомментировав заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о действии до настоящего времени Тартуского мирного договора, который был заключен с Советской Россией в 1920 году. Историк считает, что претензии Эстонии несправедливы, поскольку противоречат всем договорам между двумя странами, как до Второй мировой войны, так и после ее окончания.

«Эстония отказывается признавать итоги войны и желает их пересмотреть», – рассказал Кнутов телеканалу РЕН ТВ. Эксперт уверен, что громкие заявления территориального характера вызваны экономическим кризисом, на пороге которого находится Эстония из-за окончания субсидирования Брюсселем.

Напомним, спикер парламента Эстонии Пыллуаас в ходе новогоднего поздравления заявил, что Тартуский мирный договор, якобы действителен по настоящее время. В этой связи Эстония вправе претендовать на часть Ленинградской и Псковской областей, которые отошли ей согласно договору 1920 года, но в 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.