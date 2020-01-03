ЕС обеспокоен планами Польши по закупке танков

Варшава планирует купить танки у США по количеству превышающему наличие подобных машин у Германии и Франции вместе взятых, пишет Die Welt. Происходит это из-за исключения Берлином и Парижем Польши из своих совместных проектов в сфере обороны, считает автор.

К настоящему моменту Варшава заключила договор с Вашингтоном о покупке 20 портативных ракетных установок и сопутствующего снаряжения более чем на 400 млн долларов. Автор материала винит в произошедшем руководство Германии и Франции, которые «отгородились» от Польши в вопросах обороны. Также это осложнит вопросы безопасности восточного фланга НАТО, поскольку интеграция между европейскими армиями будет осложнена договоренностями Польши с США, говорится в материале.