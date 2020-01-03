Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

Москва приостановила поставки нефти Минску, сообщает ТАСС. В настоящее время Белоруссия, в которой загрузка мощностей двух нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимума, ищет альтернативные источники поставки нефти.

Параллельно ведется проработка контрактов на поставку нефти из России в январе 2020 года.

Как заявил заместитель главы Института национальной энергетики Александр Фролов, Белоруссии никто не запрещает покупать нефть у третьих стран, однако, у России республика покупает нефть по самым привлекательным условиям, которые будут ухудшаться по мере развития налоговых реформ в рамках большого налогового маневра в России.

При этом Фролов уверен, что стороны придут к компромиссу и Белоруссия сохранит поставки нефти из РФ.