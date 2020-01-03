Эскалация на Ближнем Востоке: в результате ракетного удара США погиб иранский генерал

Не хочется верить в пословицу, гласящую, что как встретишь Новый год, таким будет и весь год. Если эта пословица верна, то планету ожидают в этом году очень жаркие события в Персидском заливе.

Пусть и формально началось все с обстрела боевиками катаибской «Хезболлы», как утверждают в Вашингтоне, военной базы в Ираке, в результате чего погиб американский контрактник. Эта операция стала первым звеном уже ставшей привычной цепочки событий, когда стороны по очереди обмениваются ударами по принципу «око за око».

Пентагон ответил ударами по объектам катаибской «Хезболлы», которую, кстати, в США относят к террористическим организациям, на территории Ирака, в результате чего погибло уже 25 человек.

В последний день прошлого года «Хезболла» (опять же, по утверждению Вашингтона) при поддержке Тегерана организовала нападение на посольство США в Багдаде. Это нападение обошлось без жертв, но нанесло серьезный удар по престижу Соединенных Штатов.

Результатом атаки на американское посольство об усилении контингента США на Ближнем Востоке приблизительно 750 военнослужащими для защиты, по словам Дональда Трампа, американских граждан и американских объектов в Ираке, а также операция, проведенная в ночь с четверга на пятницу 3 января 2020 года в Багдаде. Американцы нанесли ракетный удар по автоколонне, выезжающей из столичного аэропорта. Его жертвами стали семь человек, среди которых глава шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» (Народные мобилизационные силы Ирака) Абу Махди аль-Мухандис и иранский генерал-майор Касим Сулеймани, командующий элитным подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), самого боеспособного рода войск Вооруженных сил Ирана.

Военное ведомство США заявило, что операция проведена беспилотным летательным аппаратом. В Тегеране утверждают, что удар нанесли американские вертолеты. В заявлении «Аль-Хашд аш-Шааби» говорится, что по аэропорту Багдада были выпущены три ракеты. Жертвами удара стали пять бойцов ополчения и двое «гостей».

По словам Абу Мунтатара аль-Хуссейни, одного из командиров «Аль-Хашд аш-Шааби», Сулеймани и Мухандис ехали в первой машине колонны, в которую одна за другой попали две ракеты, выпущенные вертолетом. Третья ракета попала в машину с телохранителями.

Касим Сулеймани с 1998 года командовал спецназом КСИР, отвечающим за операции за границами Ирана. Он возглавлял борьбу с США и их союзниками в Сирии и Ираке последние полтора десятилетия, пережил несколько покушений и стал легендой как дома, в Иране, так и за рубежом.

Что касается Абу Махди аль-Мухандиса, то он руководил шиитским ополчением, которое, кстати, входит в состав Вооруженных сил Ирака. В 2007 г. суд в Кувейте приговорил его к смертной казни за участие в нападениях на американское и французское посольства в Кувейте в 1983 году.

Пентагон сообщил, что цель операции достигнута – ликвидирован генерал Сулеймани, главный организатор нападений на американских граждан и терактов не только в Ираке, но и на всем Ближнем Востоке, включая и нападение на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Успешная операция американских сил в Ираке стала сильным ударом по Тегерану. Глава МИД ИРИ Джавад Зариф назвал убийство генерала Сулеймани вопиющим актом международного терроризма со стороны США и подчеркнул, что его смерть усилит борьбу против США и Израиля как в регионе, так и во всем мире.

Американские войска приведены в состояние повышенной боевой готовности в ожидании ответных действий иранцев, которые наверняка последуют в ближайшее время. Это значит, что ситуация в районе Персидского заливе в первые дни 2020 года резко обострилась. На драматические события в Ираке быстрее всех, как всегда, отреагировали цены на нефть, которые подскочили сразу на 3 доллара.