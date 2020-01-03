В партии Зеленского заявили о неизбежности повышения пенсионного возраста

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики от пропрезидентской партии фракция «Слуга народа» Галина Третьякова заявила о неизбежности повышения пенсионного возраста. По ее словам, Украине необходимо пойти на плавное повышение пенсионного возраста на 1 месяц в год начиная с 2023 или 2025 года.

«Какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста»,

— резюмировала Третьякова.

Сейчас на Украине следующие правила выхода на пенсию. Мужчины: по достижении 60 лет пенсионерами становятся только те, кто имеет трудовой стаж не менее 27 лет (в 2019-м было 26 лет). Если же в человеку не хватает трудового стажа, пенсионный возраст наступит не в 60, а в 63 года или в 65 лет — в зависимости как от стажа, так и даты обращения за назначением пенсии.

Женщины: до 60 лет — в 59,5 — на пенсию смогут выйти только женщины, которые родились с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961 года. Рожденные после этого могут рассчитывать на пенсию лишь в 2021 году, то есть одновременно с мужчинами своего года.