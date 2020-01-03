Вход/Регистрация Подписка

В партии Зеленского заявили о неизбежности повышения пенсионного возраста

Москва, 03.01.2020

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики от пропрезидентской партии фракция «Слуга народа» Галина Третьякова заявила о неизбежности повышения пенсионного возраста. По ее словам, Украине необходимо пойти на плавное повышение пенсионного возраста на 1 месяц в год начиная с 2023 или 2025 года.

«Какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста»,

— резюмировала Третьякова.

Сейчас на Украине следующие правила выхода на пенсию. Мужчины: по достижении 60 лет пенсионерами становятся только те, кто имеет трудовой стаж не менее 27 лет (в 2019-м было 26 лет). Если же в человеку не хватает трудового стажа, пенсионный возраст наступит не в 60, а в 63 года или в 65 лет — в зависимости как от стажа, так и даты обращения за назначением пенсии. 

Женщины: до 60 лет — в 59,5 — на пенсию смогут выйти только женщины, которые родились с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961 года. Рожденные после этого могут рассчитывать на пенсию лишь в 2021 году, то есть одновременно с мужчинами своего года.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции
    Новости партнеров

    Tоп

    1. «Северный поток — 2» отодвигается на год, но главным может оказаться не это
      Глава Минэнерго РФ заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен в эксплуатацию еще до конца 2020 года. Аналитик отмечает, что это может не позволить запустить проект на полную мощность и в дальнейшем
    2. Славные имена — «Ту», «Ил», «Як» могут исчезнуть с бортов лайнеров
      Как заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, все гражданские авиалайнеры, производимые в России, могут переименовать. В этом случае самолеты будут выпускать как линейку с единым названием.
    3. В Средиземноморье разворачивается ожесточенная борьба за огромные месторождения газа
      Подписание соглашения и строительство средиземноморского газопровода «ИстМед» Израилем, Кипром и Грецией намечено на 2 января 2020 года. Однако Турция намерена всячески препятствовать реализации проекта
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама