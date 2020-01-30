Зеленский ввел безвиз для британцев

Президент Украины Владимира Зеленского подписал указ о введении безвизового режима для граждан Великобритании. «Ввести на период с 31 января 2020 до 30 января 2021 безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней» - говорится в тексте указа.

Граждане Украины имеют право на безвизовое посещение стран ЕС на срок до 90 дней в течение 180 дней. С выходом Великобритании из ЕС украинцы потеряют право на безвизовое посещение Туманного Альбиона и указ Зеленского рассчитан на ответный шаг Лондона.