Европа не стала запрещать Huawei строить на континенте сети 5G

У Белого дома и Конгресса США появилась очередная причина быть недовольными европейскими союзниками и обвинять их в подрыве трансатлантического единства и солидарности. Несмотря на неприкрытое давление из-за океана Еврокомиссия (ЕК) в указаниях по обеспечению безопасности при создании сетей следующего поколения интернета (5G) не рекомендовала запрещать использование китайского оборудования. И хотя название главного «строителя» сетей 5G – китайской компании Huawei не упоминается, очевидно, что речь идет о фактическом разрешении китайскому телекоммуникационному гиганту работать в Европе.

ЕС не «прогнулся» перед Вашингтоном и решил не ссориться с Пекином, который, естественно, защищает своих провайдеров 5G и, в первую очередь, Huawei. Поражение США полное, потому что запрещать Huawei участвовать в тендерах на создание сетей 5G не стал даже Лондон, ближайший союзник США в Старом Свете. Правда, речь идет, как говорится в официальном сообщении правительства Великобритании, о «неосновных» сетях. Очевидно, имеются в виду сети неправительственных организаций и учреждений.

В рекомендациях ЕК говорится, что компании из «недемократических» стран могут быть исключены из списка компаний, поставляющих определенное оборудование для устройства сетей 5G. Основанием для запрета является проверка компании спецслужбами этой страны. Компании запрещают участвовать в создании новых сетей, если спецслужбы выяснят, что их оборудование может представлять угрозу для безопасности государства.

В декабре 2019 года были опубликованы критерии проверки. Это, к примеру, «сильная связь компании провайдера с правительством», «недостаток юридических и демократических балансов и сдерживаний» в стране происхождения провайдера и т.д.

ЕС готовится поднять стоимость заявок от компаний, базирующихся в странах с протекционистским законодательством, к каким в Европе относят и Китай.

С одной стороны, эти указания-рекомендации дают основания властям членов ЕС запретить Huawei участвовать в строительстве сетей 5G в Старом Свете, но с другой, точно так же дают основания разрешить это участие. Т.е. принятие решения оставлено на усмотрение правительств европейских стран.

Решение половинчатое и является попыткой не ссориться окончательно как с Вашингтоном, так и с Пекином. Тем не менее, у Белого дома имеются все основания говорить о подрыве трансатлантической солидарности. США настоятельно рекомендовали европейским союзникам, т.е. фактически требовали от них полного и предварительного запрета использования в сетях 5G китайского оборудования на том основании, что китайские компании связаны с Пекином и китайскими спецслужбами и программируют свое оборудование на скачивание информации в тех странах, где оно установлено. Китайские компании и, в первую очередь, Huawei, против которого Вашингтон ведет необъявленную войну, естественно, все обвинения США в сотрудничестве с китайскими властями и спецслужбами отрицают. Доказательств же шпионской деятельности провайдеров 5G из Поднебесной США по своему обыкновению не представляют. Очень вероятно, по той причине, что они просто не существуют.

Рекомендации Еврокомиссии вступают в силу 1 мая. В Брюсселе, конечно, понимают всю важность и последствия принятого решения.

«Мы знаем, что решения, которые примут ЕС и его члены по этим вопросам (строительству сетей 5G), окажут влияние на наши отношения с партнерами,- подчеркнула вице-президент ЕК и еврокомиссар по вопросам конкуренции и развития цифровой экономики Маргрет Вестагер на пресс-конференции в Брюсселе.- Сегодня мы определяем подход Европы к безопасности сетей 5G».

Позиция Европы отражает желание найти золотую середину между риском стать жертвой шпионской деятельности Китая и нежеланием блока ссориться со своим вторым по объемам торговли партнером, которым как раз является Китай, в последнее десятилетие усиливавший свое присутствие на континенте при помощи крупномасштабных инвестиционных проектов. Пекин точно также, как Вашингтон, открытым текстом заявляет о негативных последствиях для Европы, если китайским компаниям запретят участвовать в строительстве сетей 5G на континенте. Что касается США, то они угрожали Брюсселю, к примеру, отказом делиться разведывательными данными в случае использования в сетях 5G китайского оборудования.

Кстати, на этой же пресс-конференции в Брюсселе выступил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он встречался в Давосе с президентом Трампом, чтобы обсудить с ним планы Европы относительно сетей 5G. Бретон подчеркнул, что не боится реакции США.

Если в Вашингтоне решение Еврокомиссии и особенно решение Лондона о допуске Huawei осудили, то китайцы и, в первую очередь, естественно, Huawei решение Еврокомиссии одобрили и назвали «беспристрастным». Миссия КНР при Евросоюзе заявила, что изучает решение ЕК и надеется на открытый и недискриминационный подход к вопросам бизнеса со стороны европейских властей.