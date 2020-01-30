Курс доллара преодолел важную отметку 63,00

Курс рубля стремительно падет к основным резервным мировым валютам на фоне негативной динамики валют emerging markets (EM) и дешевеющей нефти.

Так, по данным на 14:55 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 63,18 руб. Таким образом, доллар уже второй раз за эту неделю пробил важную психологическую отметку в 63,00. Резко дорожает и евро. К этому времени курс единой валюты ЕС составил 69,618 руб.

Рубль падает к доллару и евро вслед за валютами EM, которые дешевеют на фоне падающей в цене нефти, а также на сигналах, что ФРС США не будет менять кредитно-денежную политику в ближайшее время.



Напомним, американский регулятор по итогам заседания, прошедшего 28-29 января сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых. Кроме того, серьёзное беспокойство рынков, по-прежнему вызывает эпидемия китайского коронавируса.

Напомним, в настоящее время общее число заболевших этим смертельным недугом в Поднебесной составляет 7711 человек, из них 170 скончались. Кроме того, случаи заражения вирусом зафиксированы в Гонконге, Малайзии, Макао, Таиланде, Вьетнаме, Тайване, Сингапуре, Южной Кореи, Японии, Непале, Канаде, США, Австралии, Финляндии и Франции.