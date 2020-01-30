Курс доллара: для рубля начинаются очень трудные времена

В среду курс рубля снизился к доллару и евро в ожидании сигналов с внешних рынков и на фоне сократившихся темпов роста котировок на «чёрное золото». Так, к закрытию основных торгов Московской биржи курс доллара составил 62,66 руб., что на 36,75 коп. выше уровня закрытия вторника. Вырос вчера и курс евро, который составил к 19:00 мск 68,93 руб., подорожав за сутки на 30,5 коп.

По мнению большинства экспертов, ослабление национальной валюты происходило в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность из-за завершения пика налоговых выплат января. При этом в центре внимания рынков остаются новости о китайском коронавирусе, число заболевших которым увеличивается с каждым днём.

Согласно официальным данным, на 29 января зарегистрировано уже более 6 тыс. подтверждённых случаев этой болезни в Китае. При этом жертвами смертельной инфекции стали 132 человека. Кроме того, подтверждено 63 случая обнаружения китайского вируса в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Камбодже, Малайзии, Непале, Таиланде, Тайване, Сингапуре, США, ФРГ, Франции, Шри-Ланки, Южной Кореи и Японии.

Как напомнил Александр Карпов из банка «Зенит» накануне утром рубль ещё попытался продолжить отскок предыдущего дня, но без особого успеха.

«Дело в том, что рынок продолжает находиться в крайне нервном, неспокойном состоянии, так как никто пока не может спрогнозировать, чем для глобальной экономики завершится ситуация с коронавирусом», – пояснил эксперт.

Поэтому, по его мнению, интерес к рискованным активам очень нестабильный даже на протяжении всего одного дня – от пессимизма к оптимизму и обратно. Рубль поддержали удачные размещения ОФЗ, напомнил Карпов.

«Вчера российский Минфин размещал два выпуска, спрос на них оказался значительно выше предложения. Но спекулянты продолжают ждать важных для всех рынков событий. Это итоги заседания ФРС США и данных американского Минэнерго по запасам сырья», – считает он.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» также напомнил, что вчера утром российская валюта пыталась продолжить тренд вторника. Но позже всё-таки не сумела удержаться от ослабления.

«К середине торгов среды баррель сорта нефти Brent стоил 3765 рублей, однодневная ставка MosPrime была на уровне 6,37%, недельная – 6,41%, а месячная – 6,43%. Кроме того, Минфин РФ провёл сразу два аукциона ОФЗ. И здесь можно отметить, что рынок явно рассчитывал на более высокую доходность, хотя и вчерашний объём оказался достаточно большим. Но позиции рубля сейчас определяется другим – общим усилением доллара на глобальном рынке перед оглашением решения ФРС», – подчеркнул Кочетков.

Антон Покатович из «БКС премьер» считает, что внимание рынков было сосредоточено как на вирусной теме, так и на итогах заседания Федрезерва США. При этом, он полагает, что наиболее важными являются сигналы ФРС относительно планов о продолжении наполнения рынков ликвидностью.

«В любом случает в четверг курс рубля в паре с долларом будет формироваться в коридоре 62,50-63,70», – прогнозирует он.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка убеждён, что спрос на рисковые активы продолжит падать, и уже в самой ближайшей перспективе доллар может вновь попытаться пробить отметку в районе 62,80 руб.

«В самом начале недели этот курс уже был протестирован, но потом доллару не удалось закрепиться выше. Сейчас же это может произойти. Поэтому для рубля начинаются очень трудные времена», – резюмировал он.