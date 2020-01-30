Лукашевич обвинил Киев в использовании беспилотников на Донбассе

Александр Лукашевич – постоянный представитель России при ОБСЕ – заявил, что украинские военные используют в Донбассе БПЛА.

По его словам, перестрелки в этом регионе не утихают, а наиболее напряжённая ситуация в последние дни наблюдается в окрестностях Горловки и Мариуполя, в зоне между донецким аэропортом, Ясиноватой и Авдеевкой, передаёт РИА Новости.

«В нарушение Минских договорённостей подконтрольные Киеву войска задействуют беспилотники. В частности, 23 января миссией ОБСЕ был обнаружен дрон ВСУ возле посёлка Лебединское в Донецкой области и аналогичный аппарат вблизи посёлка Желанное-2 26 января», - резюмировал Лукашевич.