Макрон и Эрдоган обменялись обвинениями из-за Ливии

Глава Франции Эммануэль Макрон обвинил своего коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении обещания не вмешиваться в ливийский конфликт, пишет издание «Взгляд». Соглашение было достигнуто в Берлине. Французский президент в частности заявил, что Турция не прекращает переброску боевиков из Сирии в Ливию, а также продолжает угрожать «суверенитету Ливии» и «безопасности европейцев и жителей региона Сахеля».

В турецком МИДе в свою очередь заявили, что Макрон выдвигает «нереалистические претензии», а основную ответственность за кризис в Ливии несет именно Париж, оказывая поддержку главе Ливийской национальной армией Халифе Хафтару. В Турции уверены, что таким образом Франция пытается заполучить доступ к «природными ресурсами Ливии». Именно Хафтара турецкое правительство считает «самой серьезной угрозой» суверенитету Ливии. Для реализации всех берлинских соглашений Париж обязан «прекратить поддержку Хафтара», заявили в турецком МИД.