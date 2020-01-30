Вход/Регистрация Подписка

Макрон и Эрдоган обменялись обвинениями из-за Ливии

Москва, 30.01.2020

Глава Франции Эммануэль Макрон обвинил своего коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении обещания не вмешиваться в ливийский конфликт, пишет издание «Взгляд». Соглашение было достигнуто в Берлине. Французский президент в частности заявил, что Турция не прекращает переброску боевиков из Сирии в Ливию, а также продолжает угрожать «суверенитету Ливии» и «безопасности европейцев и жителей региона Сахеля».

В турецком МИДе в свою очередь заявили, что Макрон выдвигает «нереалистические претензии», а основную ответственность за кризис в Ливии несет именно Париж, оказывая поддержку главе Ливийской национальной армией Халифе Хафтару. В Турции уверены, что таким образом Франция пытается заполучить доступ к «природными ресурсами Ливии». Именно Хафтара турецкое правительство считает «самой серьезной угрозой» суверенитету Ливии. Для реализации всех берлинских соглашений Париж обязан «прекратить поддержку Хафтара», заявили в турецком МИД.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Люкс для регионов

    Международная гостиничная сеть Radisson Hotel Group считает Россию одним из приоритетных направлений для развития бизнеса. Компания планирует открывать новые отели, в первую очередь в регионах

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии
    Новости партнеров

    Tоп

    1. В новом правительстве полностью заменен «цифровой блок»
      К руководству отраслью пришли люди с опытом реализации проектов
    2. Кто платит, тот не заказывает музыку
      «Партия роста» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой на три года заморозить тарифы естественных монополий
    3. Остановившуюся недвижимость попытаются сдвинуть с места
      Выполнение нацпроекта в секторе строительство жилой недвижимости в 2019 году существенно не дотянуло до целевого показателя. У тенденции спада есть труднопреодолимые объективные причины. Но в новом году строительству помогут действия правительства, материнский капитал, а еще могут помочь некоторые приемлемые статистические ухищрения и новые финансовые инструменты
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама