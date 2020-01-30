Минздрав опубликовал рекомендации по лечению китайского коронавируса

Специалисты российского Минздрава опубликовали на своём официальном сайте рекомендации по лечению смертельно коронавирусной инфекции, которая продолжает бушевать в Поднебесной.

Отмечается, что рекомендации учитывают данные, специалистов ВОЗ, а также центров США и КНР по контролю за заболеваемостью коронавирусом. Кроме того, в них использованы материалы Европейского Центра по контролю за этой смертельной ифекцией.

При этом подчёркиваются, что рекомендации Минздрава, которые носят временный характер, будут обновляться. Также отмечается, что предназначены исключительно для медиков лечебно-профилактических учреждений инфекционного профиля, а также врачей-реаниматологов отделений интенсивной терапии стационара и врачей первичного звена.

В настоящее время общее число заболевших китайским коронавирусом составляет 7711 человек, из них 170 скончались. Кроме того, случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Малайзии, Макао, Таиланде, Вьетнаме, Тайване, Сингапуре, Южной Кореи, Японии, Непале, Канаде, США, Австралии, Финляндии и Франции.