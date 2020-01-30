Московские власти не собираются отменять массовые мероприятия из-за коронавируса

Алексей Немерюк – руководитель департамента торговли и услуг мэрии Москвы – заявил, что столичные власти самым внимательным образом отслеживают ситуацию с коронавирусом. При этом он подчеркнул, что так как фактов этого смертельного недуга в городе не выявлено, никакие массовые мероприятия отменяться не будут, передаёт РИА Новости.

«Никаких массовых мероприятий мы отменять не планируем, – подчеркнул чиновник. То, что McDonald's отметил свою акцию, так это была их инициатива. Они её отменили на основании чего-то там, сославшись на коронавирус. Но повторю, что никаких фактов того, что коронавирус есть на территории Москвы или России, нет», – подчеркнул Немерюк.

По его словам, московские власти продолжают вести наблюдение за всеми прибывающими из Поднебесными гражданами. Как он пояснил, это касается не только туристов из КНР, но граждан других стран, которые отдыхали в Китае.

«Но пока никаких опасений или тревожных сигналов нет», – резюмировал руководитель столичного департамента торговли и услуг.

Ранее сообщалось, что в целях предотвращения распространения нового китайского коронавируса, глава Кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы России с Китаем на Дальнем Востоке.

По его словам, в течение 30 января будут проинформированы все ведомства, которые могут быть причастны к «закрытию границы в Дальневосточном регионе», а также других мерах, которые были предприняты правительством.

Напомним, общее число заболевших китайским коронавирусом составляет сейчас 7711 человек, из них 170 скончались. Кроме того, случаи заражения им зафиксированы в Гонконге, Малайзии, Макао, Таиланде, Вьетнаме, Тайване, Сингапуре, Южной Кореи, Японии, Непале, Канаде, США, Австралии, Финляндии и Франции.