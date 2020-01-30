На Украине заявили об истощении запасов газа в стране

На Украине на 79-90% истощились пять важнейших газовых месторождения, рассказали в компании «Укргазодобыча» - дочерней украинской госкомпании «Нафтогаз». Информация размещена на странице компании в Фейсбук, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что на 79% истощено Яблуновское месторождение, Ефремовское и Мелеховское - на 82%. Также практически использованы запасы Шебелинского и Западно-Крестищенского месторождений на 89% и 90% соответственно.

Как рассказали в «Укргазодобыче», в настоящее время ведутся поиски новых ресурсов, и за прошлый год удалось открыть три новых месторождения газа объемом 2,15 миллиарда кубометров.

В Москве считают, что данная ситуация была прогнозируема, а без закупки газа Украина не выдержала бы данный зимний сезон. По мнению зампреда комитета госдумы по энергетике Игоря Ананских, «Киеву нужно приступить к закупкам газа из России, поскольку он дешевле».