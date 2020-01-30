Названы подлодки, способные уничтожить цивилизацию за 30 минут

К настоящему моменту существует пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут, три из которых — российские, две - принадлежат США, передает издание National Interest.

Автор материала отмечает, что данные подлодки никогда не использовались в военных действиях, однако, именно эти атомные субмарины являются сегодня самым «смертоносным оружием, которое когда-либо разрабатывалось человечеством».

В статье в частности говорится о российских подлодках 955 «Борей» и «Дельфин», а также субмарине проекта 885М «Ясень-М». Субмарины обладают способностью незамеченными подходить к восточному побережью США на 2 тыс. км, а также поражать цели вплоть до Великих озер.

Что касается американских подлодок, то в статье упоминается субмарина «Огайо», а также новые подлодки типа «Колумбия», которые должны поступить в армию к 2031 году.