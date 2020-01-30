В США спрогнозировали вероятность подорожания нефти до $183 к 2050 году

Эксперты Минэнерго США спрогнозировали рост цены на нефть к 2050 году до $183, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на энергетический прогноз 2020 - 2050 года. Статистическое подразделение ведомства сделало расчеты по курсу 2019 года.

Уточняется, что были смоделированы самая высокая и самая низкая цены. В качестве контрольного примера была взята стоимость в $105 за баррель, по сравнению с ней самая высокая стоимость составить $183 за баррель, а самая низкая $46.

Аналитики американского Минэнерго уверены, что в будущем цены на нефть будут определяться балансом мировых рынков. На данный показатель, прежде всего, влияют факторы, которые не просчитываются Национальной системой энергетического моделирования.

Напомним, на прошлой неделе основное влияние на стоимость нефти оказали новости о распространении короноваруса в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире. Опасения участников рынка связаны со снижением спроса на сырье.