Партия Зеленского удерживает лидерство в электоральных симпатиях украинцев

Социологическая служба «Центр Разумкова» с 17 по 21 января 2020 года провела опрос на тему «за кого бы Вы голосовали, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье»? Среди избирателей, которые намерены пойти на выборы и уже определились с выбором, 45,4% готовы проголосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». За партию «Оппозиционная платформа – за жизнь» проголосовали бы 13,8% опрошенных. Партию экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» поддерживают 12,3%, а партию экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» 8% избирателей.