Прогноз погоды на 2020 - 2024 года: метеорологи предупредили о высокой вероятности существенного потепления

Согласно прогнозу специалистов метеорологической службы Великобритании, период с 2020 по 2024 годы станет самым жарким пятилетием в мировых масштабах за всё время метеонаблюдений.

По данным службы, средняя температура воздуха за эти 5 лет будет на 1,15 - 1,46 градусов выше по сравнению с доиндустриальным периодом, сообщает Sky News. При этом эксперты телеканала напоминают, что и предыдущие 5 лет также стали самыми тёплыми за историю наблюдений за погодой на планете - с 2015 до 2019 годы средняя температура воздуха на Земле увеличилась на 1,09 градусов.

Как предупреждают метеорологи, чтобы избежать глобальной климатической катастрофы рост мировых температур необходимо сдерживать в пределах 1,5 градусов за 5 лет. При этом, специалисты считают, что даже если не будет резкой вспышки активности вулканов, то температура воздуха на планете стремительно приблизится к критической точке.

Кроме того, синоптики предупредили, что из-за продолжающегося глобального потепления времени, чтобы как-то сдержать ситуацию почти не остаётся. При этом отмечается, что последствия глобального потепления, в первую очередь, затронут северные районы Старого Света, Северной Америки, Северной Атлантик и Азии.

Погода в Москве. Прогноз Гидрометцентра

Последствия глобального потепления уже ощутила на себе и Россия, в том числе Москва. Так, нынешний января войдёт в климатическую историю, как самый тёплый второй месяц календарной зимы. Даже несмотря на то, что в последние дни снег припорошил московскую землю, а пейзаж за окном стал зимним, это всё равно аномально мало. Согласно многолетним наблюдениям, к концу января сугробы в столице обычно вырастают до 24 см. А максимальное количество осадков, выпавшее 30 января, составляло до 9,7 мм. Это был снег, а после столь обильного снегопада сугробы вырастают на 10 см. Сейчас же высота снежного покрова в Москве составляет всего 8 см.

Как рассказали в Гидрометцентре, в нынешнем году погоду в регионе определяют циклонические вихри, которые поставляют сюда тёплый воздух из Атлантики. По этой причине температурный фон заметно превышает привычные показатели. Например, сегодня в течение суток термометры покажут от нуля до плюс 1. А это выше климатической нормы сразу на 10 градусов. При этом самый рекордный холод в этот день в Москве был зафиксирован в 1956 году. Тогда рано утром 30 января столбики термометров опускались до минус 35,7 градуса.

И даже в прошлом году, когда зима также была теплее обычного, 30 января держались морозы – ночью погодные градусники показывали минус 4,1, днём – минус 1,6. А снежные сугробы ровно год назад выросли до 48 см.