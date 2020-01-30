Прогноз погоды на февраль 2020 года. Новости синоптиков

Погода в феврале 2020 удивит жителей России своим непостоянством. По прогнозу синоптиков, почти на всей территории нашей страны ожидаются температурные качели с постоянными климатическими перепадами, снегопадами и сильными морозами, которые будут сменяться оттепелями и дождями.

Погода в феврале в Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, в Москве последний месяц зимы будет холоднее января. При этом в самом начале месяца будет относительно тепло, но снежно. Днём ожидается от нуля до плюс 2. В ночные часы - минус 1-2. Примерно с 5 февраля в регионе под влиянием холодных воздушных масс температурный фон понизится до минус 4-7 в светлое время суток, а в ночные часы подморозит до минус 10.

После 10 числа станет теплее, но усилятся снегопады. Во второй половине последнего месяца календарной зимы дневная температура стабилизируется на отметках плюс 1, ночью будет около нуля градусов. При этом осадки почти прекратятся, но будет очень пасмурно.

Погода в феврале в Сибири

Классические климатические качели ожидаются в феврале почти на всей территории Сибири. По прогнозу синоптиков, в самом начале последнего календарного месяца зимы в Новосибирской области столбики термометров будут опускаться до минус 20-25, а местами морозы станут крепчать и до минус 30. Кроме того, ожидаются снегопады и сильный ветре.

Но уже после 5-6 февраля зима здесь неожиданно начнёт отступать и к середине февраля воздух будет прогреваться даже до плюсовых показателей, а вместо снега начнёт идти дождь. Однако примерно в 20 числах месяца вновь станет очень холодно – в некоторые сутки, по прогнозу синоптиков погодные градусники станут показывать минус 10-15, в очередной раз начнутся снегопады, а порывы северного ветра будут достигать 20 метров в секунду.

Примерно по такому же сценарию станет развиваться климатическая обстановка в Кемеровской области и Красноярском крае. Правда, в этих сибирских регионах, как предупреждают синоптики, морозы в первой декаде февраля будут более кусачими – минус 25-33, правда и повышение температурного фона – более стремительным. Так, согласно долгосрочному прогнозу метеорологов, в период с 15 по 20 февраля воздух прогреется до плюс 1-3, пойдёт дождь. Ближе к концу месяца температурные качели продолжатся – новый мощный атмосферный фронт охладит воздух до минус 7-10 из-за чего на дорогах станет очень скользко.

Погода в Приморье. Прогноз погоды на февраль 2020

В начале февраля очень холодно станет в Приморском крае. По прогнозу синоптиков, мощный циклонический фронт, который обрушил в последние дни на регион сильный ветер со штормовыми показателями, в начале месяца уйдёт в сторону Берингова моря.

Однако это не значит, что в Приморье придёт потепление. Как предупреждают метеорологи, с 4 по 8 февраля ожидается очень резкое похолодание на территории всего края. Наиболее холодно будет в северных районах, где столбики термометров могут опуститься до минус 38-43.

Погода в феврале на курортах Крыма

В Крыму в последний месяц зимы аномальных морозов не будет. Но говорить о том, что климатическая весна здесь наступит в феврале всё-таки не приходится. По прогнозу синоптиков, погода удивит местных жителей и туристов температурными перепадами и сильными ветрами. Так, в Ялте в период с 1 по 7 февраля днём градусники будут показывать плюс 8-10, при этом как ночью, так и днём, что для крымской погоды вовсе нехарактерно. Почти в ежесуточном режиме будет идти дождь.

Начиная с субботы, с 8 в Ялте, а также в Севастополе, Симферополе, Евпатории и Феодосии резко похолодает. По прогнозу синоптиков, днём столбики термометров опустятся почти к нулевым отметкам, а ночью и вовсе ожидаются заморозки.

При этом сильные осадки почти на всей территории полуострова прекратятся, зато может усилиться ветер, порывы которого в Судаке, Саках, Феодосии и Евпатории могут достигать 20 метров в секунду, на море ожидается шторм.

Прогноз погоды в феврале на Кубани. Штормовое предупреждение в Сочи

Неспокойная погодная обстановка, по прогнозу синоптиков, будет и на морских курортах Кубани. Так, в начале февраля буквально зальёт дождями город-курорт Сочи, где уже сегодня было объявлено шторомовое предупреждение. Как сообщают метеорологи мощные ливни будут продолжаться как минимум до 7-8 февраля, что может привести к затоплению автомобильных дорог и пешеходных улиц. При этом температурный фон будет вполне приличным для последнего зимнего месяца плюс 8-10.

В Анапе в начале февраля тоже ожидается пасмурная погода. Но осадков здесь будет меньше, зато и температура воздуха ниже. В отдельные сутки, даже в конце последнего зимнего месяца столбики термометров будут опускаться до нуля минус 1.