Производительность труда в компании «Технониколь» достигла 16,89 млн рублей на человека

По итогам 2019 года средний показатель производительности труда в компании «Технониколь» вырос на 4% и достиг 16,89 млн руб. на человека. При этом отдельные предприятия Корпорации демонстрируют рост до 48 млн рублей на каждого сотрудника, сообщили «Эксперт online» в компании «Технониколь», являющейся международным производителем строительных материалов и систем.

«Десять лет назад средняя производительность труда в "Технониколь" была на уровне 7,6 млн рублей, — комментирует Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнер «Технониколя». — В строительной отрасли высокопроизводительными считаются предприятия с показателями 3-5 млн. В тот момент я решил, что наши значения недостаточны. Стартовал новый этап развития компании, постепенно вводились принципы бережливого производства. За 10 лет мы выросли на 222%».

Корпорация разработала собственную производственную систему, которая позволяет показывать высокие результаты. Она предусматривает исключение и сокращение разных видов потерь, автоматизацию и автономизацию производственных и бизнес-процессов, а вместе с тем — высокую вовлеченность персонала в систему улучшений. В компании работают механизмы вознаграждений и поощрений за рацпредложения. В среднем на сотрудника приходится по два рацпредложения в год, одно из которых – по безопасности и охране труда.

«В ближайшие два года на развитие российских площадок будет направлено почти 7,5 млрд рублей, — продолжает Сергей Колесников. — Большая часть этих средств инвестируется в автоматизацию и даже роботизацию оборудования. Поэтому мы ожидаем дельнейшего роста нашей производительности».

Корпорация «Технониколь» уже включена в качестве эксперта в национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в субъектах Российской Федерации Минэкономразвития РФ. На рязанских заводах компании работает программа промышленного туризма: все желающие могут принять участие в специальных экскурсиях и мероприятиях, посвященных бережливому и эффективному производству.

Всего «Технониколь» имеет 53 производственные площадки в 7 странах мира, это Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия. Ее штаб-квартиры располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии. Продукция компании поставляется в 95 государств. Выручка за 2019 год составила 103,7 млрд рублей.