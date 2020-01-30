Вход/Регистрация Подписка

Производительность труда в компании «Технониколь» достигла 16,89 млн рублей на человека

Москва, 30.01.2020

По итогам 2019 года средний показатель производительности труда в компании «Технониколь» вырос на 4% и достиг 16,89 млн руб. на человека. При этом отдельные предприятия Корпорации демонстрируют рост до 48 млн рублей на каждого сотрудника, сообщили «Эксперт online» в компании «Технониколь», являющейся международным производителем строительных материалов и систем.

 «Десять лет назад средняя производительность труда в "Технониколь" была на уровне 7,6 млн рублей, — комментирует Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнер «Технониколя». — В строительной отрасли высокопроизводительными считаются предприятия с показателями 3-5 млн. В тот момент я решил, что наши значения недостаточны. Стартовал новый этап развития компании, постепенно вводились принципы бережливого производства. За 10 лет мы выросли на 222%».

Корпорация разработала собственную производственную систему, которая позволяет показывать высокие результаты. Она предусматривает исключение и сокращение разных видов потерь, автоматизацию и автономизацию производственных и бизнес-процессов, а вместе с тем — высокую вовлеченность персонала в систему улучшений. В компании работают механизмы вознаграждений и поощрений за рацпредложения. В среднем на сотрудника приходится по два рацпредложения в год, одно из которых – по безопасности и охране труда.

«В ближайшие два года на развитие российских площадок будет направлено почти 7,5 млрд рублей, — продолжает Сергей Колесников. — Большая часть этих средств инвестируется в автоматизацию и даже роботизацию оборудования. Поэтому мы ожидаем дельнейшего роста нашей производительности».

Корпорация «Технониколь» уже включена в качестве эксперта в национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в субъектах Российской Федерации Минэкономразвития РФ. На рязанских заводах компании работает программа промышленного туризма: все желающие могут принять участие в специальных экскурсиях и мероприятиях, посвященных бережливому и эффективному производству.

Всего «Технониколь» имеет 53 производственные площадки в 7 странах мира, это Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия. Ее штаб-квартиры располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии. Продукция компании поставляется в 95 государств. Выручка за 2019 год составила 103,7 млрд рублей.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Люкс для регионов

    Международная гостиничная сеть Radisson Hotel Group считает Россию одним из приоритетных направлений для развития бизнеса. Компания планирует открывать новые отели, в первую очередь в регионах

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии
    Новости партнеров

    Tоп

    1. В новом правительстве полностью заменен «цифровой блок»
      К руководству отраслью пришли люди с опытом реализации проектов
    2. Кто платит, тот не заказывает музыку
      «Партия роста» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой на три года заморозить тарифы естественных монополий
    3. Остановившуюся недвижимость попытаются сдвинуть с места
      Выполнение нацпроекта в секторе строительство жилой недвижимости в 2019 году существенно не дотянуло до целевого показателя. У тенденции спада есть труднопреодолимые объективные причины. Но в новом году строительству помогут действия правительства, материнский капитал, а еще могут помочь некоторые приемлемые статистические ухищрения и новые финансовые инструменты
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама