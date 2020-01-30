Роскачество определило пользу подсолнечного и оливкового масел

В Роскачестве рассказали, что однозначно определить преимущество оливкового и подсолнечного масел нельзя, поскольку каждый из этих продуктов имеет определенную пользу.

Как говорится на сайте организации, в ходе эксперимента был проанализирован состав обоих масел на предмет содержания Омега-3, Омега-6 и Омега-9, а также витаминов и активно-биологических веществ.

Эксперты ведомства заявляют, что и оливковое масло, и подсолнечное по – своему полезны. Продукты насыщены жирными кислотами омега-3 и омега-6 (линолевые), а также мононенасыщенной кислотой омега-9 (олеиновая).

Однако источником последней в большей степени является оливковое масло, тогда как подсолнечное масло служит источником омега-6. Оба сорта масел богаты витамином Е, в подсолнечном масле - 40–60 миллиграмм на 100 грамм, и в оливковом 12 миллиграмм на 100 грамм. Богатым составом минеральных элементов не могут похвастаться оба продукта.