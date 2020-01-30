«Северный поток — 2» поперек Польши

Рекордный год «Северного потока» позади

«Газпром» в 2019 году экспортировал 58,5 млрд кубометров газа в Европу по «Северному потоку» («Северному потоку — 1»), сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение оператора проекта, компанию Nord Stream AG. В 2018 году, говорится в том же сообщении, объем прокачки составил 58,8 млрд кубометров. Этот-то уровень и остался рекордным показателем за все время работы газопровода.

Всего с момента ввода в эксплуатацию первой линии газопровода в ноябре 2011 года по «Северному потоку» было транспортировано 322,5 млрд кубометров газа, констатировали в Nord Stream AG. Несложный подсчет показывает, что это соответствует уровню около 40 млрд куб. м газа в год.

Вряд ли и в следующем году можно ждать увеличение показателей, прогнозирует управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. На полную мощность газопровод уже работать не сможет, так как его продолжение, Opal вновь закрыто для стопроцентного использования — на основании Третьего энергопакета. Как напоминает эксперт, ранее Германия добилась в суде, чтобы это ограничение было снято и какое-то время «Северный поток» использовался полную силу, но по иску Польши нормы энергопакета возвращены.

Однако эти ограничения не влияют на возможности «Газпрома» поставлять в Европу газ. Скорее, у него возникает противоположная проблема.

Учитывая, что ситуация с украинским транзитом разрешена как минимум на ближайшие 5 лет, а в 2020 году, если ничего не произойдет, и вторая нитка «Северного потока» будет успешно достроена, пока прогнозировать рост прокачки объемов по СП1 нет никаких оснований, полагает эксперт. Тем более, что рост спроса на газ в Европе замедлился, а при этом конкуренция с СПГ на европейском газовом рынке только нарастает. Поэтому для проектов «Газпрома» в ближайшие годы фактор недозагруженности всех направлений может стать заметным признаком и сигналом для пересмотра экспортной стратегии компании, считает Илья Жарский.

Ответы на вопросы

Новые соглашения о транспортировке газа через Украину предусматривают прокачку 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в год до 2024 года, говорит аналитик ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. И, согласно комментариям президента РФ, строительство «Северного потока — 2» должно быть завершено в конце 2020 года – начале 2021 года.

Напомним, что на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 11 января в Москве, о необходимости завершения прокладки «Северного потока — 2» заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

На пресс-конференции 11 января в Кремле Ангела Меркель обещала продолжать поддерживать "Северный поток - 2", а Владимир Путин - достроить его Пресс-служба президента РФ

Отвечая на вопрос о возможности достроить газопровод в условиях новых санкций, президент России заявил: «Да, мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Вопрос в сроках – это единственный вопрос, который встает в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Надеюсь, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена, и газопровод заработает».

После ввода «Северного потока — 2» профицит мощностей по прокачке газа «Газпрома» на европейском направлении до 2024 года будет составлять 68 млрд куб м, отмечает аналитик. Это более чем два «Турецких потока».

При этом, по официально неподтвержденной, правда, информации газеты «Коммерсантъ», уточняет он, «Газпром» еще и заплатит за эти, ненужные ему украинские мощности значительно больше, чем раньше: 2,9 млрд долларов в год при снижении объемов транспортировки более чем в два раза.

Мощностей у «Газпрома», повторяет Александр Осин, в самом деле больше чем достаточно. Не получилось «отцепить» Украину, от системы, компания попробует избавиться от Польши. Прекращение — в мае, когда заканчивается соответствующий контракт — прокачки газа через Польшу позволит сократить профицит мощностей для поставки в Европу примерно на 30 миллиардов кубометров (мощность газопровода «Ямал — Европа» составляет 32,9 миллиарда кубов в год). Это компенсирует неудачное соглашение с Украиной, заключает эксперт, по крайней мере, в значительной степени, заключает он.

Не будь многомесячной затяжки на прокладку «Северного потока — 2» со стороны Дании, последствия которой усугублены декабрьскими санкциями США против иностранных строителей этого газопровода, позиция России на завершившихся лишь в конце года переговорах с Украиной была бы, конечно, куда сильней. Хотя в стратегическом плане ситуация отнюдь не выглядит поражением, тактически сторонники сохранения транзита через эту страну и противники «Северного потока — 2» нас переиграли. Проигравшей оказывается, по-видимому, Польша. Намереваясь избавиться от импорта российского газа, она не горит желанием избавиться от его транзита. Но кто-то явно становится лишним, либо «Северный поток — 2», либо польский транзит.

Чему именно «Газпром» отдаст предпочтение, сомневаться не приходится. Но ему еще предстоит компенсировать свою неготовность самостоятельно достраивать трубу сразу после отзыва швейцарской компанией Allseas своего судна-трубоукладчика в декабре минувшего года.

И снова Дания

То, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено российской стороной, 28 января в ходе European Gas Conference подтвердила заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова. Связанные с этим проблемы достаточно широко освещались: одно, имеющееся в распоряжении «Газпрома» судно, большая трубоукладочная баржа «Фортуна», не обладает всеми необходимыми характеристиками, другому, «Академику Черскому» требуется время для перебазирования на Балтику с Дальнего Востока.

Правда, по неофициальной информации, на которую ссылается портал Eurasia Daily, строительство «Северного потока — 2» может возобновиться уже 1 февраля. Согласно сообщению, созданная ранее в правительстве рабочая группа по достройке «Северного потока — 2» приняла решение завершить проект с помощью как «Фортуны», так и трубоукладчика МРТС «Дефендер». Оба судна принадлежат Межрегионтрубопроводстрою (МРТС).

ТУБ «МРТС Дефендер» – это якорная баржа с 10- точечной системой позиционирования, предназначенная для строительства морских подводных трубопроводов на глубине до 150 метров. АО "МРТС"

Принципиальным моментом является то, что отсутствие на обоих судах динамического позиционирования якобы больше не будет служить препятствием для их использования, благодаря договоренности компании Nord Stream 2 AGс Датским энергетическим агентством (DEA). Ранее агентство настаивало на ее наличии. Оба трубоукладчика оборудованы системами якорного позиционирования. Если информация подтвердится, о чем станет известно со дня на день, то достройка пойдет по оптимистичному в отношении сроков сценарию.