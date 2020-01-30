Следственный комитет объявил бизнесмена Минца в международный розыск

Представители Следственного комитета России (СК РФ) попросили Басманный суд столицы заочно арестовать Бориса Минца – бывшего совладельца группы «Открытие», а также двух его сыновей, Александра и Дмитрия. Все они обвиняются в растрате и объявлены в международный розыск, передаёт ТАСС.

Напомним, 27 мая 2018 российский бизнесмен Борис Минц вместе с семьей переехал в Великобританию, где и проживает в настоящее время.

Ранее Минца начал проверять СК РФ из-за обращения главы банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова относительно размещения в банке ценных бумаг на 25 млрд и 40 млрд руб. В свою очередь сам Минц в декабре 018 года в Лондонском суде обвинил ЦБ РФ и несколько других банков России в том, что он из-за них потерял 1 млрд долл. Бизнесмен утверждает, что руководство Центробанка, а также банков «Траста» и «Открытия» специально развернуло против него кампанию.