СМИ сообщили о планах России создать военную базу на Сомали

Москва рассматривает возможность создания на побережье Аденского залива в Сомали российской военной базы. По данным американского издания газета New York Times, которое ссылается на представителя Пентагона, высокопоставленные военные чиновники из РФ присматриваются к порту Бербера, где собираются разместить свою базу на побережье Аденского залива.

При этом источники издания, подчёркивают, что Москва также заинтересована в строительстве военно-морского логистического центра в Эритрее. Как подчёркивают журналисты New York Times, в Белом доме встревожены растущим влиянием РФ в этом регионе, так как Вашингтон также пытается реализовать свои цели на этом континенте.