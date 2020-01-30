Смолов перешёл в испанскую «Сельту»

Футболист московского «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов на правах аренды перешёл в испанский клуб «Сельта».

По данным пресс-службы российской команды, нападающий будет выступать за «Сельту» до лета 2020 года. Отмечается, что 29-летний нападающий «железнодорожников» пока не прошёл медицинское обследование. Это произойдёт завтра.

В свою очередь «Чемпионат» со ссылкой на свои источники, опция выкупа Смолова, которая прописана в соглашении между «Локомотивом» и «Сельтой», составляет около 6 млн. евро.

Напомним, в этом сезоне сыграл за «Локо» 19 матчей, в которых забил 4 гола. Испанская «Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице Примеры с 17 очками.

Наша справка

Фёдор Смолов родился 9 февраля 1990 года в Саратове. Российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2018). Выступает за «Локо» с августа 2018 года, куда перешёл из «Краснодара».

Смолов игрок сборной России, в составе которой на ЧМ-2018 дошёл до четвертьфинала. Также выступал за «Динамо» (Москва), «Фейеноорд» (Голландия), «Анжи» (Махачкала) и «Урал» (Екатеринбург).