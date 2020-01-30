США ввели новые санкции против РФ

Американский Минфин расширил санкции против России, внеся в свой санкционный список восемь россиян и российскую транспортную компанию «Гранд Сервис Экспресс», пишет «Коммерсантъ». В список попали член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева, замглавы горизбиркома Севастополя Лидия Басова, глава избиркома Севастополя Сергей Даниленко, глава компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, глава крымского совмина Юрий Гоцанюк, глава заксобрания Севастополя Владимир Немцев, секретарь горизбиркома Севастополя Екатерина Пыркова, а также врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Список публикуется на сайте Минфина США. Ограничительные меры расширяются вслед за аналогичными действия ЕС. Накануне Брюссель ввел санкции, мотивируя свое решение «подрывом территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Также в ЕС отметили, что будут расширять санкции за любую деятельность в Крыму России.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» занимается железнодорожными перевозками на Крымский полуостров, а также пригородными перевозками в регионе через дочернюю компанию. В этой связи санкции на деятельность ГСЭ не повлияют, поскольку вся деятельность ведется на территории РФ, рассказали изданию в пресс-службе компании.