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Стало известно, какие долги реструктуризируют оборонке

Москва, 30.01.2020
#ВПК
  • Стало известно, какие долги реструктуризируют оборонке

ЗРК «Антей-2500»

Алексей Хазбиев

Как стало известно «Эксперту» закрытый указ, подписанный в начале января Владимиром Путиным, предусматривает финансовое оздоровление лишь тех предприятий нашего ВПК, долги которых образовались в результате выполнения государственного оборонного заказа в предыдущие несколько лет. «Там нет названий компаний и конкретных сумм задолженностей – вместо этого прописана лишь методика, которой необходимо руководствоваться банкам и правительству для финансового оздоровления оборонки. А все остальное будет решаться в рабочем порядке с участием заинтересованных сторон. Но по факту ключевые решения уже приняты», — заявил «Эксперту» высокопоставленный источник, близкий к военно-промышленным кругам.

Напомним, что в целом суммарная долговая нагрузка российской оборонки оценивается примерно в 1,8 трлн рублей, из которых порядка 700 млрд рублей считаются практически невозвратными. Еще в декабре прошлого года вице-премьер России Юрий Борисов предложил списать примерно 400 млрд рублей безнадежных долгов, а оставшиеся 300 млрд рублей реструктуризировать. При этом выплату пролонгированных кредитов предполагалось растянуть на 15 лет, установив льготный пятилетний период, в течение которого ставка не должна превышать двух процентов.

Примерно так в итоге и решено было поступить. «Будет использовано два механизма – докапитализация предприятий с целью погашения проблемных задолженностей и реструктуризация долгов на длительный срок», — сообщил вице-премьер, особо подчеркнув, что это разовые и вынужденные меры.

И это действительно так. Не секрет, что еще на этапе формирования государственной программы вооружений на 2011-2020 годы, тогдашнее руководство Минобороны по сути вынуждало предприятия ВПК активно пользоваться коммерческими кредитами. Так, авансы на создание перспективных образцов авиационной техники и систем ПВО в то время в лучшем случае достигали 50% от суммы контракта, а чаще всего составляли около 20%. И это при том, что, например, ОАК тогда разворачивала производство истребителей Су-34 и Су-35, а «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» организовывал выпуск комплексов С-400. Кстати, для производства этих систем ПВО в Нижегородской области пришлось с нуля построил новый завод.

Но самое главное то, что окупить подобные проекты просто не представлялось возможным – рентабельность контрактов в рамках гособоронзаказа очень часто становилась отрицательной. Это привело к тому, что наша оборонка по сути оказалась на голодном пайке и не могла нормально развиваться. Например, кредиторская задолженность ОАК сейчас уже превышает полтриллиона рублей – это почти на 20% больше ее годовой выручки.

Понятно, что при такой долговой нагрузке эта компания никогда не сможет стать рентабельной. «Так что никаких других вариантов, кроме реструктуризации не было», — говорит наш собеседник. – «Но очень важно, чтобы это не превратилось в систему, и чтобы оборонные предприятия четко осознавали, что все время рассчитывать на помощь нельзя».

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