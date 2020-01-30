Тотальный музыкальный проект «МЕТРО» снова в Москве!

В то непростое для нашей страны время они продюсеры (А.Вайнштей и Катерина фон Гечмен-Вальдек) не пожалели времени и денег на создание проекта, который взбудоражил всю культурную общественность. Мюзикл «Метро» рвались посмотреть буквально все, от студентов до самых высокопоставленных руководителей страны.

Актеров мюзикла «Метро» приглашали во все самые рейтинговые программы ведущих телеканалов! Алла Пугачева, вдохновленная этой мощной неподдельной энергией, сделала свои культовые «Рождественские встречи» в гостях у «Метро». Фактически работа над проектом началась после знакомства Януша Юзефовича с будущим первым продюсером “Метро” Виктором Кубяком. В то время Янушу Юзефовичу принесли текст сценария написанный польскими телевизионными журналистами сестрами Агатой и Мариной Миклашевскими. Сценарий назывался «Метро» – актуальная на все времена история о молодежи. Юзефович показал сценарий своему коллеге и другу композитору Янушу Стоклосе и работа над «Метро» началась.

С самого начала команда “Метро” хотела, во что бы то ни стало попасть на Бродвей. Тем не менее, первая постановка “Метро” готовилась для Варшавы. Трудностей, с которыми столкнулись создатели, было достаточно много. Но все проблема разрешились сами собой, когда творческая команда пришла к пониманию того, что мюзикл, подобный “Метро” требует нестандартного подхода к набору труппы. Ставка была сделана на молодых и талантливых актеров и танцоров, которые или только начинали свою творческую карьеру, или охотно откликались на предложение принять участие в конкурсном отборе. Ведь «Метро» – это мюзикл о молодежи и для молодежи. В основе сюжета лежит чистая романтическая история, которая переплетается с такими серьезными темами как деньги и предательство, отношения между поколениями, молодежь и жестокая действительность. Эти темы сближают действие, происходящее на сцене, с судьбами и переживаниями молодежи, находящейся в зрительном зале. В сюжете отсутствует поучительный тон; есть только модная музыка и актуальная для зрителя тематика. Кто как не молодые актеры, ровесники зрителей, приходящих на спектакли, смогут наиболее полно и ярко сыграть такой мюзикл. Этот мюзикл о них, об этих детях. Весь мюзикл построен на их собственных импровизациях, поэтому это не шутка, когда мы рассказываем, что при замене хотя бы одного из артистов, нам приходится менять и монологи. Юзефович почти год проводил конкурсыи просмотры в разных частях Польши и в ряде соседних стран. Наконец, когда труппа была сформирована начался длительный процесс обучения актерскому ремеслу, танцам, вокалу, который завершился успешной премьерой, состоявшейся 30 января 1991 года.

из архива пресс-службы

предоставлено пресс-службой

предоставлено пресс-службой

Успех превзошел все ожидания. Со всех концов Польши люди ухали в Варшаву, чтобы посмотреть “Метро” Аншлаги стали обычным явлением. Актеры, задействованные в постановке превратились в звезд, а многие из них впоследствии сделали успешные карьеры благодаря своему участию в «Метро». «Метро» не только оправдал ожидания своих создателей, но и стал крупным событием в культурной жизни Польши. Мюзикл привлек пристальное внимание театральных критиков, специалистов и международной прессы. Только за первый год после премьеры газеты всех стран вместе опубликовали более 500 статей о «Метро». Такой успех на Родине и отклики специалистов в разных странах мира только подталкивали Юзефовича и Кубяка к воплощению своей главной мечты – поставить «Метро» на Бродвее.

Мечта стала явью 16 апреля 1992 года, когда в Нью-Йорке на Бродвее в театре “Минскофф” состоялась премьера англоязычной версии “Метро”. Итогом тщательной подготовки стал оглушительный успех в театре “Минскофф”, масса хвалебной прессы, номинирование на престижную премию Tony, а также многочисленные награды и призы. «Метро» стал первой постановкой такого масштаба и качества, которая импортировалась бы на Бродвей из стран Восточной Европы. Интересной особенностью американской постановки было то, что именно в “Метро” на Бродвее дебютировали Игорь Сорин и Андрей Аполлонов, которые позднее создали одну из самых успешных поп-групп России – “Иванушки International”.

Мюзикл «Метро» до сих пор с огромным успехом гастролирует и собирает полные залы на родине в Польше. И теперь появилась возможность показать оригинальный мюзикл «Метро» в Москве.

Не пропустите! И помните, вечер начинается с Moscow Show!

Длительность Шоу: 115 минут, 15 минут антракт