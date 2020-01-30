Киев вновь настаивает на передаче ему контроля над границей на Донбассе

В Минске прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), в ходе которых украинская сторона вновь подняла вопрос о передаче ей контроля над границей ДНР-ЛНР и России.

«Во время заседания ТКГ украинская сторона четко заявила: решение проблем безопасности - прекращение огня, вывод вооруженных формирований и военной техники, а также установления контроля за границей - является основным для выполнения Минских соглашений», - написала в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Минские соглашения предусматривают передачу Киеву контроля над границей после проведения местных выборов, принятия Украиной закона об амнистии и особом статусе региона, и восстановления социально-экономических связей с Донбассом.