В Крыму прокомментировали введение новых санкций США

США, которые постоянно вводят новые санкции, похожи на «злопамятного беззубого пса», подобное сравнение приводит депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«США напоминают склочного, злопамятного беззубого пса, от которого отвернулась вся стая, поэтому он скалится на прохожих», - цитирует РИА «Новости» депутата. Он уверен, что причина данной ситуации кроется в нарастании политического и экономического кризиса внутри Соединенных Штатов. Подобные меры не окажут никакого влияния на Крым, и вводятся они «от бессилия», уверен депутат.

США не хватает политического здравомыслия и мужества решить проблему путем прямых переговоров, добавляет Шеремет. Депутат подчеркнул, что Крым является законной частью России, и «никакой другой трактовки быть не может», несмотря ни на какие санкции. Напомним, 29 января США ввели новые антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.