Россия закрыла границу с Китаем

В целях предотвращения распространения нового китайского коронавируса, российский премьер Михаил Мишусин подписал распоряжение о закрытии границы России с Китаем на Дальнем Востоке, передает ТАСС.

Чиновник подтвердил, что в течение 30 января будут проинформированы все ведомства, которые могут быть причастны к «закрытию границы в Дальневосточном регионе», и других мерах, которые были предприняты правительством.

«Мы сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях», — отметил Мишустин.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, заявила, что Россия также прекращает железнодорожное сообщение со всеми китайскими городами, кроме Пекина.

Напомним, с началом нового года стало известно о распространении неизвестного ранее коронавируса в китайском городе Ухань. За этот период вирусом 2020 заразилось уже почти шесть тысяч человек.