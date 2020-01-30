В Японии подтверждены случаи заражения коронавирусом

В Японии подтвержден первый случай заражения коронавирусом из Китая, сообщает агентство Киодо, ссылаясь на японское правительство.

Министр здравоохранения страны Японии Кацунобу Като рассказал, что данный случай не связан с поездками в Китай и не завезен гражданами, которые прибыли недавно из КНР.

Уточняется, что вирус обнаружен у водителя автобуса, который не был в Китае, однако возил туристов из этой страны в начале января. Данная группа китайских туристов прибыла из Уханя, откуда и началось распространение вируса. В настоящий момент в Японии зарегистрировано 11 инфицированных вирусом 2020.

Водитель был госпитализирован 25 января. В настоящий момент идет проверка круга контактов заболевшего.

Новый коронавирус начал распространятся в китайском городе Ухань с начала нового года. По последним данным о распространении вируса 2020, число заболевших в Китае достигло 4515 человек, из них 106 скончались.