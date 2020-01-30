ВОЗ проведет экстренное заседание в связи с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не торопилась признавать коронавирус nCoV, появившийся в китайском Ухане в конце декабря прошлого года, угрозой мирового масштаба. Сегодня же, возможно, на заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ будет принято решение о признании эпидемии угрозой всему человечеству.

Многие специалисты соглашаются, что время для принятия такого радикального решения настало, потому что число жертв коронавируса стремительно растет и уже достигло в Китае 170. Не дожидаясь решений ВОЗ, правительства десятков стран принимают меры предосторожности в надежде защитить свое население от болезни, но число стран, где найдены инфицированные больные, увеличивается с каждым днем. Сейчас случаи заболевания выявлены как минимум в 15 государствах. В одних странах власти настоятельно советуют своим гражданам отказаться от поездок в Китай, другие закрыли границы для жителей Уханя и других городов, где объявлен карантин.

В России, утверждают власти, приняты все меры предосторожности. На данный момент зараженных коронавирусом в нашей стране не выявлено.

В четверг болезнь установила антирекорд по летальным исходам. Количество жертв nCoV выросло за 24 часа на 38 человек. Все скончавшиеся, кроме одного, из провинции Хубэй, главным городом которой является Ухань. Что касается количества инфицированных, то, по данным Минздрава КНР, оно по состоянию на вечер четверга составило 7711 человек. Под пристальным наблюдением медиков находится еще примерно 81 тыс. человек, которые могут оказаться инфицированы уханьским коронавирусом.

В Ухане, закрытом на карантин на прошлой неделе, застряли тысячи иностранцев. Япония и США стали первыми странами, приступившими к эвакуации своих граждан из эпицентра эпидемии. В ближайшее время эвакуацию своих граждан начнут также Австралия, Новая Зеландия и Сингапур.

К слову, у троих японцев, вывезенных из Уханя, уже на родине обнаружена болезнь. Причем, у двоих никаких симптомов болезни не было.

В Поднебесной борьба с коронавирусом принимает общенациональный характер. По всей стране закрыты школы. Власти продлили праздники по случаю китайского Нового года. Федерация футбола КНР отменила поединки во всех лигах, в т.ч. и в Суперлиге.

К борьбе с эпидемией подключились военные. Военные медики уже отправились в наиболее инфицированные районы и города. Военнослужащие также помогают полицейским следить за соблюдением режима карантина.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл считает, что коронавирус угрожает не только китайской, но и глобальной экономике. Транснациональные концерны начали закрывать магазины и производство в Китае. Среди таких компаний Toyota, IKEA, Starbucks, Tesla, McDonald's, Foxconn и другие. В среду международные авиалинии, включая British Airways, Lufthansa, American Airlines, KLM, United, начали отменять рейсы в Китай. Количество таких компаний уже приближается к двум десяткам.