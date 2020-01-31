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Банк ЗЕНИТ начинает год с обновлений

Москва, 31.01.2020
Банк ЗЕНИТ по итогам 2019 году получил чистую прибыль по РСБУ до СПОД 2,8 млрд рублей, что более чем в 13 раз превышает аналогичный показатель прошлого года.
#Общество
  • Банк ЗЕНИТ начинает год с обновлений

Собственные средства (капитал) увеличились за 2019 год на 0,5 млрд рублей до 36,7 млрд рублей. Активы банка на 01 января 2020 года составили 237 млрд рублей.

За три года банк трансформировал бизнес-модель и значительно улучшил финансовые показатели. Кредитный портфель показал рост с начала года на 4,2 % и до вычета резервов составил 152 млрд рублей. Основную долю занимает кредитный портфель юридических лиц — 111 млрд рублей. Кредитный портфель физических лиц за прошедший год вырос на 30 % и составил 41 млрд рублей.

За 12 месяцев 2019 года Банк ЗЕНИТ нарастил объем привлеченных средств клиентов на 6,7 % до 165 млрд рублей. Комиссионные доходы банка за отчетный период превысили 3,3 млрд рублей, что на 16,5 % больше, чем за 2018 год. Операционный доход до вычета резервов составил 14 млрд рублей против 10 млрд рублей прошлого года. Накануне стало известно о том, что в феврале банк утвердит новую стратегию развития.

«В 2019 году Банковская Группа ЗЕНИТ завершила ключевой этап трансформации, присоединив два крупных дочерних банка под брендом Банка ЗЕНИТ. Стабильные финансовые показатели и наличие запаса прочности капитала банка свидетельствуют о том, что интеграционные процессы в Группе проходят плавно. Это результат работы большой команды Банка ЗЕНИТ в 25 регионах присутствия. В ближайшее время мы утвердим новые векторы развития банка — до 2023 года. В фокусе на 2020 год — повышение операционной эффективности и качества обслуживания клиентов, развитие цифровых продуктов», — отметил главный управляющий директор ПАО Банк ЗЕНИТ Александр Тищенко.

Изменения произошли и в руководстве банка: Председателем Правления назначен Александр Тищенко. Он вступит в должность после завершения реорганизации группы и интеграции Спиритбанка и Банка Зенит Сочи. До этого момента временно исполняющим обязанности главы правления банка будет нынешний зампред Михаил Степанов, отвечающий за финансовый блок. Председатель Правления банка ЗЕНИТ Олег Машталяр, приглашенный в 2017 году в качестве антикризисного менеджера, покинет свой пост.

Александр Тищенко осуществлял контроль за деятельностью Банковской группы ЗЕНИТ со стороны ключевого акционера ПАО «Татнефть».  С апреля 2018 года Тищенко вошел в состав руководства банка в должности старшего вице-президента. В июне 2019 года стал акционером Банка ЗЕНИТ, выкупив долю у Группы НЛМК. С сентября 2019 года он занимает должность главного управляющего директора банка и отвечает за обновление корпоративной стратегии.

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