До брексита остались считанные часы

Три с половиной года, три премьера и бесконечные споры и голосования в парламенте понадобились Соединенному Королевству для того, чтобы наконец покинуть Евросоюз. Великобритания стала первой страной в Старом Свете, вышедшей из Евросоюза. Впрочем, формально это важное событие, получившее название «брексит», еще не произошло. Британия перестанет быть членом ЕС в 23.01 в пятницу 31 января.

Событие, конечно, экстраординарное, но почти все его немедленные последствия останутся незаметными для населения. В соответствии с договоренностью с Брюсселем, королевство в 11 часов вечера вступает в переходный период. Это значит, что следующие 11 месяцев, т.е. до конца текущего года, Британия будет оставаться фактическим членом Евросоюза.

По Соединенному Королевству в последний день января прокатится как череда празднований, так и череда протестов. Праздновать, естественно, будут сторонники брексита, а протестовать – противники.

В Брюсселе со всех официальных зданий Евросоюза сегодня поздно вечером снимут «Юнион Джеки». Один из британских флагов, кстати, останется в брюссельском музее.

В столице Бельгии и Евросоюза высокопоставленные сотрудники Еврокомиссии и политики выступят с заявлениями, в которых будут говорить о печальном дне для объединенной Европы и о том, что британцы несмотря на «развод» останутся лучшими друзьями Европы.

Несмотря на брексит британцы следующие 11 месяцев продолжат подчиняться всем общеевропейским законам и судам. Лондон продолжит платить взносы в бюджет ЕС. Британцы в переходный период смогут так же беспрепятственно перемещаться по территории ЕС, как и до брексита. То же самое относится к бизнесу и другим сферам жизни.

Изменения в ближайшие месяцы будут носить «косметический» характер. К примеру, британский премьер перестанет участвовать в саммитах и встречах европейских лидеров и не будет участвовать в принятии решений.

В оставшееся до 31 декабря время Лондон должен договориться с Брюсселем об условиях дальнейшего сосуществования. Провал переговоров, которые формально начинаются 3 марта, будет означать тот самый жесткий брексит, о котором так много говорили весь прошлый год. Негативные последствия жесткого брексита почувствуют как обычные обыватели, так и экономика. Причем, не только на туманном Альбионе и в континентальной Европе, но и всем мире. Естественно, стороны приложат все силы, чтобы избежать такого исхода.

Основное содержание переговоров - будущее торговых отношений между Великобританией и Евросоюзом. Обычно торговые переговоры длятся годами, а порой десятилетиями. Ситуацию с ЕС осложняет то, что эта организация состоит из почти трех десятков государств-членов с разными интересами.

Вопросов значительно больше, чем ответов, начиная с того, во сколько обойдется Лондону доступ к общеевропейскому рынку и на каких условиях и заканчивая соглашениями об обмене самыми всевозможными данными, включая разведданные. Главное разногласие в подходах сторон в вопросе с тем, что будет происходить после брексита на британо-ирландской границе.

Разногласий много. Стороны, конечно, хотят договориться. Причем, сделать это как можно скорее, но все будет зависеть, насколько Лондон и Брюссель готовы идти на компромисс и какими будут «красные линии», которые они не смогут переступить.

Конечно, у британского премьера Бориса Джонсона есть, чем торговаться с Брюсселем. Евросоюз очень хочет добиться соглашения не только по торговле, но и по ряду других вопросов. Например, по квотам на ловлю рыбы, по обмену данными и по безопасности. Джонсон может пойти на уступки по этим вопросам, чтобы добиться от Европы более привлекательных условий по торговле.