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Функциональные возможности перегородок из стекла в душе

Москва, 31.01.2020
Установка перегородки в ванной требуется для достижения одной из двух целей: для ее разделения на функциональные зоны с сохранением общей площади и для устройства душевой кабины.
#PressRelease

Какая бы из этих целей ни преследовалась, оптимальным выбором являются перегородки из стекла, поскольку они позволяют успешно решить обе задачи.

Такие изделия помогают обеспечить максимально рациональное распределение пространства в помещении любого размера, с успехом выполняя свои главные функции, в том числе:

  • очерчивание границ;
  • защита пространства за пределами душевой от мыльной пены и водяных брызг;
  • зрительная изоляция, позволяющая принимающему душ человеку укрыться от посторонних взоров.

Перегородка из матового или непрозрачного стекла является идеальным решением для совмещенных санузлов, поскольку обеспечивает возможность использования ванной комнаты одновременного двумя людьми.

Функциональность таких перегородок дает возможность использовать их не только в квартирах с совмещенным санузлом, но и в общественных местах, например, в учебных заведениях, медучреждениях, спортивных клубах, где они разделяют душевые секции. Некоторые производители предлагают крайне выгодные СКИДКИ на свою продукцию.

Главные преимущества стеклянных перегородок связаны именно со свойствами материала, использованного для их изготовления, поскольку каленое стекло обладает следующими достоинствами:

  • Герметичность. Применение уплотнителей и высококачественной фурнитуры для фиксации на стене надежно защищает пространство в ванной от попадания воды за границы перегородки.
  • Безопасность использования. Даже если стекло разобьется, оно не создаст угрозы. При разрушении стеклянной перегородки формируются мелкие осколки, не имеющие острых краев, а наличие защитной пленки не дает им рассыпаться.
  • Противоударность. Почти полную устойчивость к механическим воздействиям демонстрирует стекло толщиной от пяти до двенадцати миллиметров, подвергшееся закалке высокими температурами.
  • Универсальный дизайн. Перегородки из стекла для душевой гармонично выглядят в любом интерьере.
  • Простота ухода. Стеклянные панели легко мыть с применением различных абразивных средств без опасений по поводу их возможного повреждения или помутнения.
  • Небольшие размеры. По индивидуальному заказу могут быть изготовлены компактные перегородки с небольшой массой, подходящие для маленьких ванных комнат.
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