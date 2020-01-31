Функциональные возможности перегородок из стекла в душе

Какая бы из этих целей ни преследовалась, оптимальным выбором являются перегородки из стекла, поскольку они позволяют успешно решить обе задачи.

Такие изделия помогают обеспечить максимально рациональное распределение пространства в помещении любого размера, с успехом выполняя свои главные функции, в том числе:

очерчивание границ;

защита пространства за пределами душевой от мыльной пены и водяных брызг;

зрительная изоляция, позволяющая принимающему душ человеку укрыться от посторонних взоров.

Перегородка из матового или непрозрачного стекла является идеальным решением для совмещенных санузлов, поскольку обеспечивает возможность использования ванной комнаты одновременного двумя людьми.

Функциональность таких перегородок дает возможность использовать их не только в квартирах с совмещенным санузлом, но и в общественных местах, например, в учебных заведениях, медучреждениях, спортивных клубах, где они разделяют душевые секции. Некоторые производители предлагают крайне выгодные СКИДКИ на свою продукцию.

Главные преимущества стеклянных перегородок связаны именно со свойствами материала, использованного для их изготовления, поскольку каленое стекло обладает следующими достоинствами: