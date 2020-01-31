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Горбачёв оценил слова Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны

Москва, 31.01.2020

Первый и одновременно последний президент СССР прокомментировал слова Зеленского о том, что Советский Союз якобы виновен в развязывании Второй мировой войны. По мнению бывшего советского лидера, то, что сказал глава «самостийной» является оскорблением памяти миллионов людей, передаёт РИА Новости.

«Для меня это крайне странное, непонятное высказывание, просто поразительное, – подчеркнул Горбачёв. – Чьим интересам оно служит? Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память миллионов людей – тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом и их потомкам».

Как отметил первый президент СССР, накануне 75-летия Победы во Второй мировой войне лучшим ответом на такие заявления будет воздать должное тем, кто вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой фашисткой чумы.

Напомним, Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу, где он участвовал в памятных мероприятиях в Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря, заявил, что Украина поддерживает позицию Польши об ответственности СССР и нацистской Германии за начало Второй мировой войны.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», – сказал украинский лидер.

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