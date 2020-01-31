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«Индекс счастья» в России упал до минимальных отметок за последние шесть лет

Москва, 31.01.2020

По итогам прошлого года 42% граждан России назвали себя счастливыми людьми, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на глобальный опрос ассоциации исследовательских агентств Gallup International.

Показатель «индекса счастья» 2019 года достиг 24 процентных пунктов, что является минимальным показателем, начиная с 2013 года. Издание уточняет, что показатель вдвое меньше мирового. Несчастными себя считает 18% граждан России.

Исследование проводилось в ноябре и декабре прошлого  россиян. Уточняется, что показатель «индекс счастья» рассчитывается как разница между положительными и отрицательными ответами.

Согласно опросу самые счастливые люди живут в Колумбии, Эквадоре и Индонезии. Если брать мировую статистику, что счастливыми себя назвали 59% опрошенных, а несчастными считают себя 11% респондентов. Остальные не могли в точности определить свое состояние по данному показателю. Мировой «индекс счастья» оказался на уровне 48 п. п.

 

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