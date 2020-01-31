Из-за коронавируса приостановлены поставки смартфонов из Китая

Производители смартфонов в Китае Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а также компания США Apple, приостановили поставку смартфонов из КНР в Россию, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на информированные источники среди партнеров этих брендов.

По их словам, данные компании уже информировали своих партнеров через письма, в которых уточняется, что сроки поставок перенесены из-за смещения графика каникул у фабрик, вызванного распространением коронавирус. Каникулы пока продлены до 10 февраля и это не окончательный срок. Другой источник издания сообщает, что поставки начала переносить и компания Apple, производство которой размещено в Китае.

В российских компаниях сотовых операторов сообщили, что в связи со смещением сроков поставок техники они не ожидают дефицита данного вида товаров. Как рассказал газете глава департамента «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Пвел Вьюков, две недели это несущественный срок для наступления тотального дефицита товаров. Что касается подорожания на данные товары, то оно может наступить только после месяца-полутора, добавил руководитель. Он рассматривает в качестве возможного удорожания товаров на смартфоны в пределах 10–15%.

Напомним, в последний день 2019 года правительство Китая поставило в известность ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В настоящий момент в Китае насчитывается до 9,7 тысячи человек, которых поразил вирус 2020.